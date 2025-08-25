Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Юнион Магдалена - Alianza 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Юнион МагдаленаAlianza, 8 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sierra Nevada. Судить этот матч будет Andres Rojas.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Sierra Nevada
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Юнион Магдалена
Ricardo Marquez 20'
Sarmiento 74'
Завершен
2 : 3
25 августа 2025
Alianza
Wiston Fernandez 53'
Gonzalez 61'
Gonzalez 90+2'
Ricardo Marquez icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Wiston Fernandez icon
53'
Gonzalez - Alianza icon
61'
Sarmiento icon
74'
Gonzalez - Alianza icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Alianza - Угловой
20'
Ricardo Marquez - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
53'
Wiston Fernandez - 2-ой Гол
61'
Угловой
Alianza - Угловой
61'
Gonzalez - 3-ий Гол
72'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
74'
Sarmiento - 4-ый Гол
90'
Угловой
Alianza - Угловой
90+2'
Gonzalez - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,1

Превью матча Юнион Магдалена — Alianza

Юнион Магдалена Юнион Магдалена
10
Sarmiento
1
Аргентина
Joaquin Mattalia
26
Колумбия
Juan Jose Tello Perlaza
80
Колумбия
Roberto Hinojosa
18
Венесуэла
Freddy Molina
21
Колумбия
Ricardo Marquez
24
Колумбия
Fabian Cantillo
8
Колумбия
Royscer Rafael Colpa Bolano
15
Колумбия
Эктор Уррего Хуртадо
4
Колумбия
David Murillo
20
Колумбия
Juan Diego Giraldo
Тренер
Колумбия
Алексис Энрике Гарсия Вега
Alianza Alianza
16
Колумбия
Leonardo Saldana
29
Колумбия
Edwin Torres
8
Jesus Munoz
23
Колумбия
Luis Mina
5
Колумбия
Педро Франко
32
Колумбия
Carlos Lucumi
12
Колумбия
Juan Camilo Chaverra
19
Колумбия
Luis Perez
33
Уругвай
Wiston Fernandez
3
Колумбия
Kevin Moreno
7
Колумбия
Jair Castillo
Тренер
Колумбия
Hubert Bodhert

Статистика матча

Владение мячом
Юнион Магдалена Юнион Магдалена
44%
Alianza Alianza
56%
Атаки
77
93
Угловые
1
3
Фолы
9
8
Удары (всего)
7
12
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 82 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 15 матчей) Andres Rojas назначал пенальти

