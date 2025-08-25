Смотреть онлайн Юнион Магдалена - Alianza 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Юнион Магдалена — Alianza, 8 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sierra Nevada. Судить этот матч будет Andres Rojas.
Превью матча Юнион Магдалена — Alianza
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).
За последние 15 матчей судья показал 82 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 7% (1 из 15 матчей) Andres Rojas назначал пенальти