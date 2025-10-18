Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Пасто - Атлетико Насьональ 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ПастоАтлетико Насьональ, 16 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Departamental Libertad. Судить этот матч будет Wilmar Hernando Montano Guevara.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Departamental Libertad
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Пасто
Rivas 53'
Camacho 90+2'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Атлетико Насьональ
Дайрон Асприлья 13'
Джорман Кампусано 90+14'
Дайрон Асприлья icon
13'
Счет после первого тайма 0:1
Rivas - Пасто icon
53'
Camacho - Пасто icon
90+2'
Джорман Кампусано icon
90+14'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
13'
Дайрон Асприлья - 1-ый Гол
16'
Угловой
Пасто - Угловой
26'
Угловой
Пасто - Угловой
35'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
36'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
45'
Угловой
Пасто - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Rivas - 2-ой Гол
90+2'
Camacho - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
90+14'
Джорман Кампусано - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Пасто — Атлетико Насьональ

Пасто Пасто
1
Колумбия
Diego Martinez
3
Колумбия
Santiago Jimenez
4
Эквадор
Луис Кайседо
5
Колумбия
Nicolas Gil
23
Колумбия
Joyce Esteban Ossa Rios
20
Колумбия
Mauricio Castano
6
Колумбия
Johan Caicedo
17
Колумбия
Felipe Jaramillo
77
Уругвай
Facundo Bone
19
Колумбия
Yoshan Valois
28
Колумбия
Patrick Preciado
Тренер
Колумбия
Rene Rosero
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
1
Колумбия
Давид Оспина
28
Колумбия
Simon Garcia
21
Колумбия
Джорман Кампусано
6
Колумбия
Felipe Roman
13
Уругвай
Camilo Candido
18
Колумбия
Marino Hinestroza
30
Аргентина
Juan Bauza
9
Колумбия
Альфредо Морелос
10
Колумбия
Эдвин Кардона
8
Колумбия
Матеус Урибе
16
Колумбия
Уильям Тесильо
Тренер
Колумбия
Диего Ариас

Статистика матча

Владение мячом
Пасто Пасто
60%
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
40%
Атаки
0
0
Угловые
3
4
Фолы
10
4
Удары (всего)
3
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Hernando Montano Guevara ().

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Wilmar Hernando Montano Guevara назначал пенальти

Игры 16 тур
21.10.2025
Ля Эквидад
0:2
Толима
Завершен
20.10.2025
Льянерос
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
19.10.2025
Депортиво Кали
0:2
Америка Кали
Завершен
19.10.2025
Атлетико
3:2
Перейра
Завершен
19.10.2025
Рионегро Агилас
1:0
Alianza
Завершен
18.10.2025
Пасто
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA