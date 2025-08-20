Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Энвигадо 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта ФеЭнвигадо, 7 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Santiago Bismarks.

МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Санта Фе
Ангело Родригес 2'
Завершен
1 : 0
20 августа 2025
Энвигадо
Ангело Родригес icon
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Санта Фе - Угловой
2'
Ангело Родригес - 1-ый Гол
23'
Угловой
Санта Фе - Угловой
31'
Угловой
Санта Фе - Угловой
35'
Угловой
Санта Фе - Угловой
38'
Угловой
Энвигадо - Угловой
39'
Угловой
Энвигадо - Угловой
42'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 5,1
49'
Угловой
Энвигадо - Угловой
65'
Угловой
Санта Фе - Угловой
69'
Угловой
Санта Фе - Угловой
79'
Угловой
Санта Фе - Угловой
90+3'
Угловой
Энвигадо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,1

Превью матча Санта Фе — Энвигадо

Санта Фе Санта Фе
16
Колумбия
Даниэль Торрес
20
Колумбия
Yilmar Velasquez
23
Колумбия
Гарольд Москера
8
Колумбия
Omar Fernandez
3
Колумбия
Victor Moreno
32
Колумбия
Christian Mafla
17
Аргентина
Марсело Мелли
18
Аргентина
Эмануел Оливера
22
Колумбия
Элвис Перлаза
9
Колумбия
Ангело Родригес
1
Колумбия
Карлос Москера Мармолейо
Тренер
Уругвай
Хорхе Бава
Энвигадо Энвигадо
21
Колумбия
Edison Lopez
31
Frey Berrio
2
Колумбия
Didier Palacios
9
Колумбия
Santiago Londono
30
Колумбия
Bleiner Agron
15
Колумбия
Steven Cuervo
28
Колумбия
Jhon James Gamboa Valencia
34
Колумбия
Luiz Diaz
1
Колумбия
Juan Montoya
6
Колумбия
Julian Palacio
18
Колумбия
William Hurtado
Тренер
Колумбия
Andres Orozco

Статистика матча

Владение мячом
Санта Фе Санта Фе
51%
Энвигадо Энвигадо
49%
Атаки
65
75
Угловые
8
4
Фолы
11
15
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Santiago Bismarks ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Santiago Bismarks назначал пенальти

Игры 7 тур
19.02.2026
Атлетико
-:-
Америка Кали
Предстоящая
02:00
Жагуарес
3:1
Санта Фе
Завершен
00:00
Alianza
1:1
Кукута Депортиво
Завершен
16.02.2026
Форталеза Сипакира
2:1
Бояка Чико
Завершен
16.02.2026
Депортиво Кали
1:0
Атлетико Насьональ
Завершен
16.02.2026
Толима
2:1
Онсе Кальдас
Завершен
15.02.2026
Рионегро Агилас
-:-
Букараманга
Отложен
15.02.2026
Пасто
1:1
Internacional de Bogota
Завершен
15.02.2026
Меделлин
1:1
Перейра
Завершен
15.02.2026
Мильонариос
2:1
Льянерос
Завершен
Комментарии к матчу
