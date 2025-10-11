Смотреть онлайн Толима - Энвигадо 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Толима — Энвигадо, 15 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Wilmar Hernando Montano Guevara.
Превью матча Толима — Энвигадо
Команда Толима в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Энвигадо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-9. Команда Толима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Энвигадо забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Hernando Montano Guevara ().
За последние 8 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (4 из 8 матчей) Wilmar Hernando Montano Guevara назначал пенальти