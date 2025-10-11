Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Толима - Энвигадо 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ТолимаЭнвигадо, 15 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Wilmar Hernando Montano Guevara.

МСК, 15 тур, Стадион: Мануэль Мурилло Торо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Толима
Gonzalez Carabali 27'
Завершен
1 : 2
11 октября 2025
Энвигадо
Rubio Cesar Espana 13'
Yhormar Hurtado 87'
Rubio Cesar Espana icon
13'
Gonzalez Carabali - Толима icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
William Hurtado icon
87'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Толима - Угловой
13'
Rubio Cesar Espana - 1-ый Гол
27'
Угловой
Толима - Угловой
27'
Gonzalez Carabali - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Толима - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
Энвигадо - Угловой
58'
Угловой
Энвигадо - Угловой
66'
Угловой
Толима - Угловой
68'
Угловой
Толима - Угловой
73'
Угловой
Толима - Угловой
74'
Угловой
Энвигадо - Угловой
79'
Угловой
Толима - Угловой
87'
William Hurtado - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Толима - Угловой
90+2'
Угловой
Толима - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Толима — Энвигадо

Команда Толима в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Энвигадо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-9. Команда Толима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Энвигадо забивает 1, пропускает 1.

Толима Толима
35
Бразилия
Neto Volpi
18
Колумбия
Kevin Perez
20
Колумбия
Junior Hernandez
11
Аргентина
Gonzalo Lencina
6
Колумбия
Cristian Trujillo
13
Mauricio Gonzalez
7
Колумбия
Jersson Gonzalez
19
Juan Torres
17
Колумбия
Marlon Torres
26
Колумбия
Yhormar Hurtado
2
Колумбия
Anderson Angulo
Тренер
Колумбия
Lucas Gonzalez
Энвигадо Энвигадо
6
Колумбия
Julian Palacio
27
Колумбия
Juan Quejada
31
Frey Berrio
13
Колумбия
Tomas Soto
9
Колумбия
Santiago Londono
30
Колумбия
Bleiner Agron
14
Колумбия
Johan Alberto Hinestroza Renteria
1
Колумбия
Juan Montoya
8
Колумбия
Rubio Cesar Espana
15
Колумбия
Steven Cuervo
28
Колумбия
Jhon James Gamboa Valencia
Тренер
Колумбия
Andres Orozco

Статистика матча

Владение мячом
Толима Толима
66%
Энвигадо Энвигадо
34%
Атаки
102
62
Угловые
9
3
Фолы
3
5
Удары (всего)
2
2
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Hernando Montano Guevara ().

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Wilmar Hernando Montano Guevara назначал пенальти

Игры 15 тур
16.10.2025
Перейра
3:2
Мильонариос
Завершен
15.10.2025
Атлетико Насьональ
2:1
Депортиво Кали
Завершен
14.10.2025
Форталеза Сипакира
1:0
Бояка Чико
Завершен
14.10.2025
Онсе Кальдас
1:5
Меделлин
Завершен
13.10.2025
Рионегро Агилас
2:2
Пасто
Завершен
13.10.2025
Букараманга
1:0
Юнион Магдалена
Завершен
13.10.2025
Alianza
0:1
Атлетико
Завершен
12.10.2025
Санта Фе
1:3
Льянерос
Завершен
12.10.2025
Америка Кали
3:2
Ля Эквидад
Завершен
11.10.2025
Толима
1:2
Энвигадо
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA