Превью матча Атлетико — Перейра

Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Перейра, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-18. Команда Атлетико в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Перейра забивает 2, пропускает 2.