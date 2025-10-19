Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико - Перейра 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: АтлетикоПерейра, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.

МСК, Квалификационный Раунд 3, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Атлетико
Bryan Castrillon 57'
Steven Rodriguez 90+6'
Steven Rodriguez 90+8'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
Перейра
Juan Quintero 51'
Хосе Моя 77'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Juan Quintero icon
51'
Bryan Castrillon icon
57'
Хосе Моя icon
77'
Steven Rodriguez icon
90+6'
Steven Rodriguez icon
90+8'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Перейра - Угловой
18'
Угловой
Перейра - Угловой
39'
Угловой
Перейра - Угловой
45+7'
Угловой
Перейра - Угловой
45+7'
Угловой
Перейра - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Juan Quintero - 1-ый Гол
57'
Bryan Castrillon - 2-ой Гол
64'
Угловой
Атлетико - Угловой
71'
Угловой
Перейра - Угловой
73'
Угловой
Перейра - Угловой
77'
Угловой
Перейра - Угловой
77'
Хосе Моя - 3-ий Гол
88'
Угловой
Атлетико - Угловой
90+6'
Steven Rodriguez - 4-ый Гол
90+8'
Steven Rodriguez - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Атлетико — Перейра

Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Перейра, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-18. Команда Атлетико в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Перейра забивает 2, пропускает 2.

Атлетико Атлетико
29
Колумбия
Теофило Гутьеррез
5
Колумбия
Daniel Alejandro Rivera Garzon
99
Колумбия
Jose Enamorado
9
Парагвай
Guillermo Paiva
34
Колумбия
Jhomier Javier Guerrero Gonzalez
1
Уругвай
Мауро Сильвейра
26
Колумбия
Yeison Abelardo Suarez Vasquez
28
Колумбия
Гильермо Селис
6
Колумбия
Дидье Морено
66
Парагвай
Кристиан Хивиер Баез
8
Колумбия
Йимми Чара
Тренер
Уругвай
Alfredo Arias
Перейра Перейра
15
Колумбия
Santiago Aguilar
7
Колумбия
Карлос Дарвин Квинтеро
11
Колумбия
Jhon Largacha
10
Колумбия
Yesus Cabrera
6
Колумбия
Victor Mejia
31
Колумбия
Edwin Velasco
80
Колумбия
Omar Albornoz
21
Колумбия
Walmer Pacheco
14
Колумбия
Juan David Rios
1
Уругвай
Сальвадор Ичазо
3
Колумбия
Хосе Моя
Тренер
Венесуэла
Рафаэль Дудамель

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Атлетико
58%
Перейра Перейра
42%
Атаки
0
0
Угловые
2
8
Фолы
6
7
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти

Игры Квалификационный Раунд 3
21.10.2025
Ля Эквидад
0:2
Толима
Завершен
20.10.2025
Льянерос
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
19.10.2025
Депортиво Кали
0:2
Америка Кали
Завершен
19.10.2025
Атлетико
3:2
Перейра
Завершен
19.10.2025
Рионегро Агилас
1:0
Alianza
Завершен
18.10.2025
Пасто
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA