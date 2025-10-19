Смотреть онлайн Атлетико - Перейра 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико — Перейра, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.
Превью матча Атлетико — Перейра
Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Перейра, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-18. Команда Атлетико в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Перейра забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).
За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти