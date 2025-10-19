Превью матча Широки Бриег — ФК Рудар Приедор

Команда Широки Бриег в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-9. Команда ФК Рудар Приедор, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-17. Команда Широки Бриег в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Рудар Приедор забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды ФК Рудар Приедор, в том матче победу одержали гостьи.