Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Широки Бриег - ФК Рудар Приедор 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаЧемпионат Боснии и Герцеговины по футболу: Широки БриегФК Рудар Приедор, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Pecara Stadium.

МСК, 11 тур, Стадион: Pecara Stadium
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Широки Бриег
30'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
ФК Рудар Приедор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Широки Бриег icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
6'
Угловой
ФК Рудар Приедор - Угловой
18'
Угловой
ФК Рудар Приедор - Угловой
19'
Угловой
ФК Рудар Приедор - Угловой
21'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
27'
Угловой
ФК Рудар Приедор - Угловой
30'
Широки Бриег - 1-ый Гол
41'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
41'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
58'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
62'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
81'
Угловой
ФК Рудар Приедор - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Широки Бриег — ФК Рудар Приедор

Команда Широки Бриег в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-9. Команда ФК Рудар Приедор, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-17. Команда Широки Бриег в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Рудар Приедор забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды ФК Рудар Приедор, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Широки Бриег
Широки Бриег
ФК Рудар Приедор
Широки Бриег
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
ФК Рудар Приедор
ФК Рудар Приедор
1:3
Широки Бриег
Широки Бриег
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Широки Бриег Широки Бриег
44%
ФК Рудар Приедор ФК Рудар Приедор
56%
Атаки
80
102
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
3
3
Игры 11 тур
19.10.2025
Широки Бриег
1:0
ФК Рудар Приедор
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA