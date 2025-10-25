Превью матча Вележ Мостар — Широки Бриег

Команда Вележ Мостар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Широки Бриег, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-7. Команда Вележ Мостар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Широки Бриег забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Широки Бриег, в том матче победу одержали гостьи.