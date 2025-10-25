Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Вележ Мостар - Широки Бриег 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаЧемпионат Боснии и Герцеговины по футболу: Вележ МостарШироки Бриег, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Грбавица.

МСК, 12 тур, Стадион: Грбавица
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Вележ Мостар
14'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Широки Бриег
Смотреть онлайн
Вележ Мостар icon
14'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
14'
Вележ Мостар - 1-ый Гол
20'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
21'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
27'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
45+2'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
47'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
62'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
75'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
88'
Угловой
Вележ Мостар - Угловой
90+3'
Угловой
Широки Бриег - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,1

Превью матча Вележ Мостар — Широки Бриег

Команда Вележ Мостар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Широки Бриег, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-7. Команда Вележ Мостар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Широки Бриег забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Широки Бриег, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Вележ Мостар
Вележ Мостар
Широки Бриег
Вележ Мостар
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Широки Бриег
Широки Бриег
1:3
Вележ Мостар
Вележ Мостар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вележ Мостар Вележ Мостар
49%
Широки Бриег Широки Бриег
51%
Атаки
90
76
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
11
9
Удары в створ ворот
5
2
Игры 12 тур
27.10.2025
Зриньски Мостар
2:1
Борац Баня-Лука
Завершен
25.10.2025
Вележ Мостар
1:0
Широки Бриег
Завершен
24.10.2025
Сараево
1:0
ФК Слога Добой
Завершен
Комментарии к матчу
