Смотреть онлайн Льянерос - Онсе Кальдас 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Льянерос — Онсе Кальдас, 16 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manuel Calle Lombana. Судить этот матч будет Jose Alexander Ortiz Novoa.
Превью матча Льянерос — Онсе Кальдас
Команда Льянерос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-9. Команда Онсе Кальдас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-14. Команда Льянерос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Онсе Кальдас забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Alexander Ortiz Novoa (Колумбия).
За последние 14 матчей судья показал 90 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 14 красных (в среднем 1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Jose Alexander Ortiz Novoa назначал пенальти