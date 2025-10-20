Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Льянерос - Онсе Кальдас 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ЛьянеросОнсе Кальдас, 16 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manuel Calle Lombana. Судить этот матч будет Jose Alexander Ortiz Novoa.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Manuel Calle Lombana
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Льянерос
Bryan Uruena 53'
Jan Carlos Angulo Rosales 57'
Завершен
2 : 0
20 октября 2025
Онсе Кальдас
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Bryan Uruena icon
53'
Jan Carlos Angulo Rosales icon
57'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
24'
Угловой
Льянерос - Угловой
32'
Угловой
Льянерос - Угловой
33'
Угловой
Льянерос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Bryan Uruena - 1-ый Гол
57'
Jan Carlos Angulo Rosales - 2-ой Гол
77'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
77'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
79'
Угловой
Льянерос - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Льянерос — Онсе Кальдас

Команда Льянерос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-9. Команда Онсе Кальдас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-14. Команда Льянерос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Онсе Кальдас забивает 1, пропускает 1.

Льянерос Льянерос
21
Колумбия
Франчиско Меца
30
Колумбия
Carlos Cortes
10
Колумбия
Bryan Uruena
6
Колумбия
Marlon Sierra
18
Колумбия
Julian Estiben Angulo Sevillano
7
Колумбия
Luis Miranda
20
Колумбия
Jan Carlos Angulo Rosales
5
Колумбия
Eyder Restrepo
1
Мексика
Miguel Ortega
16
Колумбия
Jhojan Escobar
4
Колумбия
Anderson Mojica
Тренер
Колумбия
Jose Luis Garcia Herrera
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
12
Колумбия
James Aguirre
23
Колумбия
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
7
Колумбия
Майкл Барриос
70
Колумбия
Deinner Quinones
88
Колумбия
Robert Mejia
24
Колумбия
Luis Palacios
22
Колумбия
Juan Cuesta
18
Колумбия
Jaider Riquett
19
Колумбия
Mateo Garcia
14
Колумбия
Jeffrey Zapata
30
Колумбия
Kevin Tamayo Zapata
Тренер
Колумбия
Hernan Dario Herrera Ramirez

Статистика матча

Владение мячом
Льянерос Льянерос
44%
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
56%
Атаки
49
110
Угловые
4
3
Фолы
21
11
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Alexander Ortiz Novoa (Колумбия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 90 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 14 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Jose Alexander Ortiz Novoa назначал пенальти

Игры 16 тур
21.10.2025
Ля Эквидад
0:2
Толима
Завершен
20.10.2025
Льянерос
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
19.10.2025
Депортиво Кали
0:2
Америка Кали
Завершен
19.10.2025
Атлетико
3:2
Перейра
Завершен
19.10.2025
Рионегро Агилас
1:0
Alianza
Завершен
18.10.2025
Пасто
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
Комментарии к матчу
