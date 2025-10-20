Превью матча Льянерос — Онсе Кальдас

Команда Льянерос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-9. Команда Онсе Кальдас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-14. Команда Льянерос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Онсе Кальдас забивает 1, пропускает 1.