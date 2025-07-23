Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Букараманга - Онсе Кальдас 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: БукарамангаОнсе Кальдас, 3 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфонсо Лопес.

МСК, 3 тур, Стадион: Стадион Альфонсо Лопес
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Букараманга
Отложен
- : -
23 июля 2025
Онсе Кальдас
Превью матча Букараманга — Онсе Кальдас

Букараманга Букараманга
17
Колумбия
Faber Gil
20
Aldair Zarate
3
Уругвай
Martin Rea
7
Колумбия
Kevin Londono
1
Колумбия
Альдаир Куинтана
10
Аргентина
Fabian Sambueza
27
Аргентина
Luciano Pons
2
Колумбия
Джефферсон Мена
19
Колумбия
Aldair Gutierrez
8
Колумбия
Фреди Инестроса
21
Gustavo Charrupi
Тренер
Колумбия
Леонел Альварез
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
12
Колумбия
James Aguirre
4
Колумбия
Efrain Navarro
23
Колумбия
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
18
Колумбия
Jaider Riquett
22
Колумбия
Juan Cuesta
19
Колумбия
Mateo Garcia
88
Колумбия
Robert Mejia
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
10
Колумбия
Luis Sanchez
7
Колумбия
Майкл Барриос
17
Колумбия
Дайро Морено
Тренер
Колумбия
Hernan Dario Herrera Ramirez

История последних встреч

Букараманга
Букараманга
Онсе Кальдас
Букараманга
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.09.2025
Букараманга
Букараманга
0:0
Онсе Кальдас
Онсе Кальдас
Обзор
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA