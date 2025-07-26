Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Толима - Перейра 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ТолимаПерейра, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Steven Camargo.

МСК, 4 тур, Стадион: Мануэль Мурилло Торо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Толима
Brayan Rovira 22'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Перейра
Смотреть онлайн
Brayan Rovira icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Толима - Угловой
4'
Угловой
Толима - Угловой
6'
Угловой
Толима - Угловой
7'
Угловой
Толима - Угловой
20'
Угловой
Толима - Угловой
22'
Угловой
Толима - Угловой
22'
Brayan Rovira - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Толима - Угловой
53'
Угловой
Толима - Угловой
71'
Угловой
Толима - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Толима — Перейра

Толима Толима
13
Mauricio Gonzalez
25
Колумбия
Jeinner Fuentes
2
Колумбия
Anderson Angulo
42
Колумбия
Jader Andres Quinones Caicedo
71
Колумбия
Cristian Arrieta
22
Уругвай
Cristopher Fiermarin
17
Колумбия
Marlon Torres
8
Колумбия
Ever Valencia
80
Колумбия
Brayan Rovira
15
Колумбия
Juan Pablo Nieto
33
Колумбия
Samuel Velasquez Uribe
Тренер
Колумбия
Lucas Gonzalez
Перейра Перейра
13
Колумбия
Yuber Quinones Guerrero
11
Колумбия
Jhon Largacha
15
Колумбия
Santiago Aguilar
33
Колумбия
Kelvin Osorio
27
Армения
Хорди Монрой
14
Колумбия
Juan David Rios
9
Колумбия
Samy Jr Merheg
4
Колумбия
Juan Quintero
31
Колумбия
Edwin Velasco
1
Уругвай
Сальвадор Ичазо
7
Колумбия
Карлос Дарвин Квинтеро
Тренер
Венесуэла
Рафаэль Дудамель

Статистика матча

Владение мячом
Толима Толима
61%
Перейра Перейра
39%
Атаки
77
84
Угловые
9
0
Фолы
4
10
Удары (всего)
12
3
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Steven Camargo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Steven Camargo назначал пенальти

Комментарии к матчу
