Смотреть онлайн Толима - Перейра 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Толима — Перейра, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Steven Camargo.
Превью матча Толима — Перейра
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Steven Camargo (Колумбия).
За последние 5 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Steven Camargo назначал пенальти