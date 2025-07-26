Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Санта Фе 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико Насьональ — Санта Фе, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Luis Gabriel Matorel Martinez.
Превью матча Атлетико Насьональ — Санта Фе
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Gabriel Matorel Martinez (Колумбия).
За последние 7 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Luis Gabriel Matorel Martinez назначал пенальти