26.07.2025

Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Санта Фе 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико НасьональСанта Фе, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Luis Gabriel Matorel Martinez.

МСК, 4 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Атлетико Насьональ
Эдвин Кардона 15'
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Санта Фе
Edwin Mosquera 52'
Эдвин Кардона icon
15'
Счет после первого тайма 1:0
Edwin Mosquera icon
52'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
15'
Эдвин Кардона - 1-ый Гол
22'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
26'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
32'
Угловой
Санта Фе - Угловой
41'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+2'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Санта Фе - Угловой
52'
Edwin Mosquera - 2-ой Гол
54'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
55'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
77'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
80'
Угловой
Санта Фе - Угловой
90+5'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Атлетико Насьональ — Санта Фе

Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
1
Колумбия
Давид Оспина
21
Колумбия
Джорман Кампусано
9
Колумбия
Альфредо Морелос
29
Колумбия
Andres Sarmiento
16
Колумбия
Уильям Тесильо
20
Колумбия
Joan Castro
4
Колумбия
Cesar Haydar
18
Колумбия
Marino Hinestroza
23
Колумбия
Juan Arias
8
Колумбия
Матеус Урибе
10
Колумбия
Эдвин Кардона
Тренер
Аргентина
Хавьер Марсело Гандольфи
Санта Фе Санта Фе
8
Колумбия
Omar Fernandez
16
Колумбия
Даниэль Торрес
18
Аргентина
Эмануел Оливера
1
Колумбия
Карлос Москера Мармолейо
14
Jhojan Torres
22
Колумбия
Элвис Перлаза
5
Бразилия
Jhon Wenceslao Melendez Murillo
32
Колумбия
Christian Mafla
21
Колумбия
Ewil Hernando Murillo Renteria
23
Колумбия
Гарольд Москера
3
Колумбия
Victor Moreno
Тренер
Уругвай
Хорхе Бава

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
54%
Санта Фе Санта Фе
46%
Атаки
84
90
Угловые
7
4
Фолы
8
10
Удары (всего)
10
6
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Gabriel Matorel Martinez (Колумбия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Luis Gabriel Matorel Martinez назначал пенальти

Комментарии к матчу
