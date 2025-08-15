Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Перейра - Америка Кали 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ПерейраАмерика Кали, 7 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hernan Ramirez Villegas.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Hernan Ramirez Villegas
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Перейра
Joyce Esteban Ossa Rios 45+4'
Samy Jr Merheg 48'
Samy Jr Merheg 48'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Америка Кали
90+8'
Juan David Rios icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,5
Samy Jr Merheg icon
48'
Samy Jr Merheg icon
48'
Америка Кали icon
90+8'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,5
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Америка Кали - Угловой
29'
Угловой
Перейра - Угловой
45+4'
Juan David Rios - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 4,5
47'
Угловой
Перейра - Угловой
48'
Samy Jr Merheg - 2-ой Гол
48'
Samy Jr Merheg - 2-ой Гол
68'
Угловой
Америка Кали - Угловой
69'
Угловой
Америка Кали - Угловой
73'
Угловой
Перейра - Угловой
78'
Угловой
Перейра - Угловой
81'
Угловой
Америка Кали - Угловой
86'
Угловой
Америка Кали - Угловой
88'
Угловой
Перейра - Угловой
90+8'
Америка Кали - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,5

Превью матча Перейра — Америка Кали

Перейра Перейра
13
Колумбия
Yuber Quinones Guerrero
15
Колумбия
Santiago Aguilar
11
Колумбия
Jhon Largacha
33
Колумбия
Kelvin Osorio
14
Колумбия
Juan David Rios
9
Колумбия
Samy Jr Merheg
21
Колумбия
Walmer Pacheco
80
Колумбия
Omar Albornoz
7
Колумбия
Карлос Дарвин Квинтеро
31
Колумбия
Edwin Velasco
1
Уругвай
Сальвадор Ичазо
Тренер
Венесуэла
Рафаэль Дудамель
Америка Кали Америка Кали
33
Колумбия
Joel Sebastian Romero
77
Колумбия
Kener Gonzalez
88
Tilman Palacios
29
Jose Cavadia
4
Колумбия
Андрес Москера
27
Уругвай
Santiago Silva
2
Колумбия
Даниэль Боканегра
16
Колумбия
Brayan Correa
31
Колумбия
Omar Bertel
19
Колумбия
Luis Alejandro Paz
22
Аргентина
Rodrigo Holgado
Тренер
Италия
Габриэль Раймонди

Статистика матча

Владение мячом
Перейра Перейра
61%
Америка Кали Америка Кали
39%
Атаки
126
71
Угловые
5
5
Фолы
17
10
Удары (всего)
7
3
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
