15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Перейра — Америка Кали, 7 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hernan Ramirez Villegas.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Hernan Ramirez Villegas
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Перейра
Joyce Esteban Ossa Rios 45+4'
Samy Jr Merheg 48'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Америка Кали
90+8'
Juan David Rios
45+4'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,5
Samy Jr Merheg
48'
Samy Jr Merheg
Америка Кали
90+8'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,5
Текстовая трансляция
26'
Америка Кали - Угловой
29'
Перейра - Угловой
45+4'
Juan David Rios - 1-ый Гол
47'
Перейра - Угловой
48'
Samy Jr Merheg - 2-ой Гол
48'
68'
Америка Кали - Угловой
69'
Америка Кали - Угловой
73'
Перейра - Угловой
78'
Перейра - Угловой
81'
Америка Кали - Угловой
86'
Америка Кали - Угловой
88'
Перейра - Угловой
90+8'
Америка Кали - 3-ий Гол
Превью матча Перейра — Америка Кали
Перейра
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
126
71
Угловые
5
5
Фолы
17
10
Удары (всего)
7
3
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу