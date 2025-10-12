Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Америка Кали - Ля Эквидад 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Америка КалиЛя Эквидад, 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро. Судить этот матч будет Edwin Trujillo.

МСК, 15 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Америка Кали
Адриан Рамос 32'
Jean Carlos Pestana 37'
Yojhan Garces 90+3'
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Ля Эквидад
Maicol Valencia 14'
Eduard Banguero 82'
Смотреть онлайн
Juan David Valencia Longa icon
14'
Адриан Рамос icon
32'
Jean Carlos Pestana icon
37'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,3
Eduard Banguero icon
82'
Yojhan Garces icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,3
Текстовая трансляция
14'
Juan David Valencia Longa - 1-ый Гол
17'
Угловой
Америка Кали - Угловой
18'
Угловой
Америка Кали - Угловой
27'
Угловой
Америка Кали - Угловой
32'
Адриан Рамос - 2-ой Гол
37'
Угловой
Америка Кали - Угловой
37'
Jean Carlos Pestana - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,3
61'
Угловой
Америка Кали - Угловой
62'
Угловой
Америка Кали - Угловой
67'
Угловой
Америка Кали - Угловой
76'
Угловой
Америка Кали - Угловой
82'
Eduard Banguero - 4-ый Гол
90'
Угловой
Америка Кали - Угловой
90+3'
Yojhan Garces - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,3

Превью матча Америка Кали — Ля Эквидад

Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Ля Эквидад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-14. Команда Америка Кали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ля Эквидад забивает 1, пропускает 1.

Америка Кали Америка Кали
20
Колумбия
Адриан Рамос
7
Колумбия
Cristian Barrios
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
31
Колумбия
Omar Bertel
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
6
Колумбия
Cristian Tovar
17
Колумбия
Jan Lucumi
13
Колумбия
Mateo Castillo
15
Колумбия
Андрес Роа
5
Колумбия
Josen David Escobar del Duca
10
Колумбия
Rafael Carrascal
Тренер
Колумбия
Давид Гонзалез Жиральдо
Ля Эквидад Ля Эквидад
32
Колумбия
Yimi Gomez
5
Испания
Jose Masllorens
13
Колумбия
Yair Joao Abonia Vasquez
15
Колумбия
Dannovi Quinones
9
Колумбия
Juan David Valencia Longa
16
Колумбия
Brayan Montano
10
Samir Mayo
4
Колумбия
Mateo Rodas
26
Колумбия
Yulian Gomez
30
Колумбия
Kevin Parra
7
Колумбия
Joider Micolta
Тренер
Испания
Diego Merino Rivera

Статистика матча

Владение мячом
Америка Кали Америка Кали
69%
Ля Эквидад Ля Эквидад
31%
Атаки
92
66
Угловые
9
0
Фолы
12
11
Удары (всего)
19
6
Удары мимо ворот
13
2
Удары в створ ворот
9
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Edwin Trujillo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Edwin Trujillo назначал пенальти

Комментарии к матчу
