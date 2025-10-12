Смотреть онлайн Америка Кали - Ля Эквидад 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Америка Кали — Ля Эквидад, 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро. Судить этот матч будет Edwin Trujillo.
Превью матча Америка Кали — Ля Эквидад
Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Ля Эквидад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-14. Команда Америка Кали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ля Эквидад забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Edwin Trujillo (Колумбия).
За последние 4 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Edwin Trujillo назначал пенальти