Превью матча Америка Кали — Ля Эквидад

Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Ля Эквидад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-14. Команда Америка Кали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ля Эквидад забивает 1, пропускает 1.