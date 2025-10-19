Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Super Lig: ФенербахчеФатих Карагюмрюк, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Судить этот матч будет Ali Sansalan.

МСК, 9 тур, Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Türkiye Super Lig
Фенербахче
Талиска 23'
Марко Асенсио 41'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Фатих Карагюмрюк
Серджио Антонио Де Луис Джуниор 59'
Талиска icon
23'
Марко Асенсио icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
Серджио Антонио Де Луис Джуниор icon
59'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Фенербахче - Угловой
12'
Угловой
Фенербахче - Угловой
23'
Талиска - 1-ый Гол
35'
Угловой
Фатих Карагюмрюк - Угловой
37'
Угловой
Фатих Карагюмрюк - Угловой
41'
Марко Асенсио - 2-ой Гол
43'
Угловой
Фенербахче - Угловой
45+4'
Угловой
Фатих Карагюмрюк - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
51'
Угловой
Фенербахче - Угловой
52'
Угловой
Фенербахче - Угловой
59'
Серджио Антонио Де Луис Джуниор - 3-ий Гол
63'
Угловой
Фенербахче - Угловой
73'
Угловой
Фатих Карагюмрюк - Угловой
80'
Угловой
Фатих Карагюмрюк - Угловой
86'
Угловой
Фатих Карагюмрюк - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Фенербахче — Фатих Карагюмрюк

Команда Фенербахче в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Фатих Карагюмрюк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Фенербахче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фатих Карагюмрюк забивает 1, пропускает 2.

Фенербахче Фенербахче
13
Турция
Tarik Cetin
27
Португалия
Нельсон Семедо
4
Турция
Чаглар Сеюнджю
24
Нидерланды
Jayden Oosterwolde
22
Германия
Munir Levent Mercan
11
Мексика
Эдсон Альварес
5
Турция
Ismail Yuksek
45
Мали
Nene Dorgeles
21
Испания
Марко Асенсио
9
Турция
Muhammed Kerem Akturkoglu
94
Бразилия
Талиска
Тренер
Германия
Доменико Тедеско
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
13
Хорватия
Иво Грбич
6
Турция
Atakan Cankaya
3
Чили
Энцо Роко
94
Турция
Anil Cinar Yigit
29
Словения
Юре Балковец
11
Ямайка
Даниэль Джонсон
5
Аргентина
Матиас Краневиттер
21
Турция
Tiago Cukur
23
Швеция
Сэм Ларссон
70
Бразилия
Серджио Антонио Де Луис Джуниор
19
Кот-д'Ивуар
David Datro Fofana
Тренер
Чехия
Марцел Личка

Статистика матча

Владение мячом
Фенербахче Фенербахче
58%
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
42%
Атаки
107
70
Угловые
6
6
Фолы
10
17
Удары (всего)
15
11
Удары мимо ворот
12
10
Удары в створ ворот
8
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ali Sansalan (Турция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Ali Sansalan назначал пенальти

Игры 9 тур
20.10.2025
Эюпспор
2:0
Касымпаша
Завершен
19.10.2025
Фенербахче
2:1
Фатих Карагюмрюк
Завершен
19.10.2025
Кайсериспор
1:3
Самсунспор
Завершен
18.10.2025
Ризеспор
1:2
Трабзонспор
Завершен
18.10.2025
Коньяспор
2:3
Коджаэлиспор
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA