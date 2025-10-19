Смотреть онлайн Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Фенербахче — Фатих Карагюмрюк, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Судить этот матч будет Ali Sansalan.
Превью матча Фенербахче — Фатих Карагюмрюк
Команда Фенербахче в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Фатих Карагюмрюк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Фенербахче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фатих Карагюмрюк забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ali Sansalan (Турция).
За последние 7 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Ali Sansalan назначал пенальти