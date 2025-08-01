Смотреть онлайн Университарио - Атлетико Грау 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Университарио — Атлетико Грау, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Монументал. Судить этот матч будет Jordi Espinoza.
Превью матча Университарио — Атлетико Грау
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jordi Espinoza (Перу).
За последние 5 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Jordi Espinoza назначал пенальти