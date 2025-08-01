Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Университарио - Атлетико Грау 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: УниверситариоАтлетико Грау, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Монументал. Судить этот матч будет Jordi Espinoza.

МСК, 3 тур, Стадион: Эстадио Монументал
Peru Liga 1
Университарио
Alex Valera 5'
Андресон Сантамария 16'
Мартин Перез Гуедес 56'
Завершен
3 : 1
01 августа 2025
Атлетико Грау
Neri Bandiera 65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Alex Valera icon
5'
Андресон Сантамария icon
16'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Мартин Перез Гуедес icon
56'
Neri Bandiera icon
65'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Alex Valera - 1-ый Гол
11'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
15'
Угловой
Университарио - Угловой
16'
Андресон Сантамария - 2-ой Гол
25'
Угловой
Университарио - Угловой
27'
Угловой
Университарио - Угловой
30'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
30'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
36'
Угловой
Университарио - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
52'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
56'
Мартин Перез Гуедес - 3-ий Гол
59'
Угловой
Университарио - Угловой
65'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
65'
Neri Bandiera - 4-ый Гол
76'
Угловой
Атлетико Грау - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2

Превью матча Университарио — Атлетико Грау

Университарио Университарио
29
Перу
Альдо Корсо
27
Эквадор
Jose Carabali
7
Эквадор
Jairo Velez
5
Аргентина
Matias Ezequiel Di Benedetto
16
Аргентина
Мартин Перез Гуедес
4
Перу
Андресон Сантамария
18
Чили
Родриго Урена
24
Перу
Энди Поло
19
Перу
Эдисон Флорес
1
Уругвай
Себастьян Бритос
20
Перу
Alex Valera
Тренер
Уругвай
Жорже Фоссати
Атлетико Грау Атлетико Грау
1
Перу
Патрисио Альварес
99
Перу
Рауль Руидиас
2
Перу
Francesco Cavagna
15
Перу
Jeremy Rostaing
13
Аргентина
Daniel Franco
5
Перу
Rafael Guarderas
10
Перу
Paulo De La Cruz
24
Перу
Christopher Olivares
29
Аргентина
Benjamin Garcia Ceriani
11
Аргентина
Neri Bandiera
27
Аргентина
Rodrigo Tapia
Тренер
Аргентина
Angel Comizzo

Статистика матча

Владение мячом
Университарио Университарио
42%
Атлетико Грау Атлетико Грау
58%
Атаки
57
95
Угловые
5
6
Фолы
11
7
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jordi Espinoza (Перу).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Jordi Espinoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
СКА СКА
30 Января
19:30
Локомотив Локомотив
Лада Лада
30 Января
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
30 Января
19:30
Челны Челны
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
30 Января
19:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
30 Января
19:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
30 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Рязань ХК Рязань
30 Января
18:30
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
30 Января
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
BC Dubai BC Dubai
30 Января
22:00
Таппара Таппара
Сайпа Сайпа
30 Января
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA