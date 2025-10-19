Смотреть онлайн Наксара - Утебо 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2: Наксара — Утебо, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Salera.
Превью матча Наксара — Утебо
Команда Наксара в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6. Команда Утебо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Наксара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Утебо забивает 1, пропускает 1.