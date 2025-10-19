Смотреть онлайн ОРИ - РСК Интернасьональ 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 5: ОРИ — РСК Интернасьональ, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Los Arcos.
Превью матча ОРИ — РСК Интернасьональ
Команда ОРИ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-11. Команда РСК Интернасьональ, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ОРИ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. РСК Интернасьональ забивает 2, пропускает 2.