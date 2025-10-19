Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн ОРИ - РСК Интернасьональ 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 5: ОРИРСК Интернасьональ, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Los Arcos.

МСК, 7 тур, Стадион: Los Arcos
Spain Segunda Division RFEF Group 5
ОРИ
18'
45+1'
52'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
РСК Интернасьональ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Real Madrid C icon
18'
ОРИ icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1
Real Madrid C icon
52'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Real Madrid C - Угловой
7'
Угловой
ОРИ - Угловой
18'
Угловой
Real Madrid C - Угловой
18'
Real Madrid C - 1-ый Гол
27'
Угловой
Real Madrid C - Угловой
39'
Угловой
Real Madrid C - Угловой
45+1'
ОРИ - 2-ой Гол
45+5'
Угловой
ОРИ - Угловой
45+7'
Угловой
ОРИ - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
ОРИ - Угловой
52'
Real Madrid C - 3-ий Гол
58'
Угловой
ОРИ - Угловой
73'
Угловой
ОРИ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча ОРИ — РСК Интернасьональ

Команда ОРИ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-11. Команда РСК Интернасьональ, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ОРИ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. РСК Интернасьональ забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ОРИ ОРИ
53%
РСК Интернасьональ РСК Интернасьональ
47%
Атаки
107
96
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
12
9
Удары в створ ворот
3
4
Игры 7 тур
19.10.2025
ОРИ
1:2
РСК Интернасьональ
Завершен
19.10.2025
Пальмас
2:0
Алкала
Завершен
19.10.2025
Конкэнс
1:1
Навалкарнеро
Завершен
19.10.2025
Интерсити Аликанте
2:3
Тенерифе Б
Завершен
19.10.2025
Сокуэльямос
1:2
Райо Махадаонда
Завершен
19.10.2025
Хетафе
4:0
Рейес
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA