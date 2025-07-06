06.07.2025
Смотреть онлайн Dak Lak FC - ТП Хо Ши Мин (21) 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Dak Lak FC — ТП Хо Ши Мин (21) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Dak Lak FC
41'
Завершен
1 : 1
06 июля 2025
ТП Хо Ши Мин (21)
90+2'
Текстовая трансляция
11'
Dak Lak FC - Угловой
15'
ТП Хо Ши Мин (21) - Угловой
39'
Dak Lak FC - Угловой
41'
Dak Lak FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
ТП Хо Ши Мин (21) - Угловой
53'
ТП Хо Ши Мин (21) - Угловой
53'
ТП Хо Ши Мин (21) - Угловой
61'
ТП Хо Ши Мин (21) - Угловой
61'
ТП Хо Ши Мин (21) - Угловой
90+2'
ТП Хо Ши Мин (21) - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Dak Lak FC — ТП Хо Ши Мин (21)
Статистика матча
Владение мячом
40%
Атаки
62
86
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу