05.07.2025
Смотреть онлайн Salisbury United Reserves - ФК Коув - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Salisbury United Reserves — ФК Коув - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 0
05 июля 2025
Превью матча Salisbury United Reserves — ФК Коув - Резерв
Статистика матча
Атаки
95
94
Угловые
6
2
Комментарии к матчу