06.07.2025

Смотреть онлайн Винь Лонг (21) - Binh Dinh U21 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Винь Лонг (21)Binh Dinh U21 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Винь Лонг (21)
Завершен
0 : 6
06 июля 2025
Binh Dinh U21
11'
23'
31'
33'
38'
69'
Binh Dinh U21 icon
11'
Binh Dinh U21 icon
23'
Binh Dinh U21 icon
31'
Binh Dinh U21 icon
33'
Binh Dinh U21 icon
38'
Счет после первого тайма 0:5 : 2,1
Binh Dinh U21 icon
69'
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
11'
Binh Dinh U21 - 1-ый Гол
23'
Binh Dinh U21 - 2-ой Гол
31'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
31'
Binh Dinh U21 - 3-ий Гол
33'
Binh Dinh U21 - 4-ый Гол
38'
Binh Dinh U21 - 5-ый Гол
44'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:5 : 2,1
47'
Угловой
Винь Лонг (21) - Угловой
54'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
69'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
69'
Binh Dinh U21 - 6-ый Гол
75'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,1

Превью матча Винь Лонг (21) — Binh Dinh U21

Статистика матча

Владение мячом
Винь Лонг (21) Винь Лонг (21)
27%
Binh Dinh U21 Binh Dinh U21
73%
Атаки
50
91
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
1
9
Удары в створ ворот
0
13
Комментарии к матчу
