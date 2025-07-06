06.07.2025
Смотреть онлайн Винь Лонг (21) - Binh Dinh U21 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Винь Лонг (21) — Binh Dinh U21 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Завершен
0 : 6
06 июля 2025
Binh Dinh U21
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,1
Текстовая трансляция
11'
Binh Dinh U21 - Угловой
11'
Binh Dinh U21 - 1-ый Гол
23'
Binh Dinh U21 - 2-ой Гол
31'
Binh Dinh U21 - Угловой
31'
Binh Dinh U21 - 3-ий Гол
33'
Binh Dinh U21 - 4-ый Гол
38'
Binh Dinh U21 - 5-ый Гол
44'
Binh Dinh U21 - Угловой
47'
Винь Лонг (21) - Угловой
54'
Binh Dinh U21 - Угловой
69'
Binh Dinh U21 - Угловой
69'
Binh Dinh U21 - 6-ый Гол
75'
Binh Dinh U21 - Угловой
Превью матча Винь Лонг (21) — Binh Dinh U21
Статистика матча
Владение мячом
27%
73%
Атаки
50
91
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
1
9
Удары в створ ворот
0
13
Комментарии к матчу