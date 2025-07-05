05.07.2025
Смотреть онлайн New Town Eagles B - Taroona 2 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Tasmania South Division 1: New Town Eagles B — Taroona 2 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania South Division 1
Завершен
4 : 2
05 июля 2025
Превью матча New Town Eagles B — Taroona 2
Статистика матча
Атаки
114
113
Угловые
3
4
Комментарии к матчу