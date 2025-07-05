05.07.2025
Смотреть онлайн Beachside FC 2 - Clarence Zebras FC 2 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Tasmania South Division 1: Beachside FC 2 — Clarence Zebras FC 2 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania South Division 1
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Превью матча Beachside FC 2 — Clarence Zebras FC 2
Статистика матча
Атаки
66
79
Угловые
4
7
Комментарии к матчу