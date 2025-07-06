06.07.2025
Смотреть онлайн Чинджу Ситизен - Sejong SA 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Чинджу Ситизен — Sejong SA . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
South Korea K4 League
Чинджу Ситизен
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Sejong SA
Чинджу Ситизен
Счет после первого тайма 2:0
Sejong SA
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Чинджу Ситизен - 1-ый Гол
21'
Чинджу Ситизен - 2-ой Гол
41'
Sejong SA - Угловой
44'
Sejong SA - Угловой
62'
Чинджу Ситизен - Угловой
73'
Чинджу Ситизен - Угловой
78'
Sejong SA - 3-ий Гол
Превью матча Чинджу Ситизен — Sejong SA
История последних встреч
Чинджу Ситизен
Sejong SA
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
15.11.2025
Sejong SA
0:0
Чинджу Ситизен
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
83
112
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу