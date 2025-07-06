06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Олд Роуд Джетс — Конари Юнайтед . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Конари Юнайтед
54'
Текстовая трансляция
8'
Олд Роуд Джетс - Угловой
14'
Олд Роуд Джетс - Угловой
16'
Олд Роуд Джетс - Угловой
26'
Конари Юнайтед - Угловой
29'
Олд Роуд Джетс - Угловой
31'
Конари Юнайтед - Угловой
34'
Олд Роуд Джетс - Угловой
44'
Олд Роуд Джетс - Угловой
45'
Олд Роуд Джетс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Конари Юнайтед - Угловой
51'
Олд Роуд Джетс - Угловой
54'
Конари Юнайтед - 1-ый Гол
61'
Олд Роуд Джетс - Угловой
65'
Олд Роуд Джетс - Угловой
67'
Олд Роуд Джетс - Угловой
71'
Конари Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Олд Роуд Джетс — Конари Юнайтед
Статистика матча
Атаки
74
66
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
1
2
