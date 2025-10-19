Смотреть онлайн SD Sarriana - Корухо 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 1: SD Sarriana — Корухо, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча SD Sarriana — Корухо
Команда SD Sarriana в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Корухо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда SD Sarriana в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Корухо забивает 1, пропускает 1.