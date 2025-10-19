Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн SD Sarriana - Корухо 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 1: SD SarrianaКорухо, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Spain Segunda Division RFEF Group 1
SD Sarriana
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Корухо
Превью матча SD Sarriana — Корухо

Команда SD Sarriana в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Корухо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда SD Sarriana в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Корухо забивает 1, пропускает 1.

Игры 7 тур
19.10.2025
SD Sarriana
1:2
Корухо
Завершен
