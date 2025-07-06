06.07.2025
Смотреть онлайн Сингапоре Халса Ассоциейшен - Катонг 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Singapore National Football League Div 1: Сингапоре Халса Ассоциейшен — Катонг . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Singapore National Football League Div 1
Сингапоре Халса Ассоциейшен
11'
33'
65'
82'
Завершен
4 : 1
06 июля 2025
Катонг
73'
Счет после первого тайма 2:0
Катонг
73'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
7'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
9'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
11'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - 1-ый Гол
13'
Катонг - Угловой
20'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
33'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
33'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - 2-ой Гол
37'
Катонг - Угловой
54'
Катонг - Угловой
59'
Катонг - Угловой
59'
Катонг - Угловой
65'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - 3-ий Гол
70'
Катонг - Угловой
73'
Катонг - 4-ый Гол
76'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
78'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
82'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - 5-ый Гол
89'
Сингапоре Халса Ассоциейшен - Угловой
Превью матча Сингапоре Халса Ассоциейшен — Катонг
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
81
56
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
9
7
Комментарии к матчу