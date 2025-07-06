06.07.2025
Смотреть онлайн Проджект Ваултс Окслей - Jungfrau Punggol FC 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Singapore National Football League Div 1: Проджект Ваултс Окслей — Jungfrau Punggol FC . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Singapore National Football League Div 1
Проджект Ваултс Окслей
90+4'
Завершен
1 : 3
06 июля 2025
Jungfrau Punggol FC
13'
19'
74'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Jungfrau Punggol FC - Угловой
13'
Jungfrau Punggol FC - 1-ый Гол
19'
Jungfrau Punggol FC - 2-ой Гол
42'
Проджект Ваултс Окслей SC - Угловой
45+4'
Проджект Ваултс Окслей SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
Jungfrau Punggol FC - Угловой
53'
Проджект Ваултс Окслей SC - Угловой
63'
Jungfrau Punggol FC - Угловой
74'
Jungfrau Punggol FC - 3-ий Гол
84'
Проджект Ваултс Окслей SC - Угловой
90+4'
Проджект Ваултс Окслей SC - Угловой
90+4'
Проджект Ваултс Окслей SC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Проджект Ваултс Окслей — Jungfrau Punggol FC
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
76
75
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу