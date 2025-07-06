Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Tsukuba FC - Nihon University 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Tsukuba FCNihon University . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Tsukuba FC
10'
62'
Завершен
2 : 2
06 июля 2025
Nihon University
45'
90+5'
Tsukuba FC icon
10'
Nihon University icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Tsukuba FC icon
62'
Nihon University icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Nihon University - Угловой
10'
Tsukuba FC - 1-ый Гол
12'
Угловой
Nihon University - Угловой
16'
Угловой
Nihon University - Угловой
40'
Угловой
Nihon University - Угловой
45'
Nihon University - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
62'
Угловой
Tsukuba FC - Угловой
62'
Tsukuba FC - 3-ий Гол
82'
Угловой
Nihon University - Угловой
84'
Угловой
Nihon University - Угловой
90'
Угловой
Tsukuba FC - Угловой
90+1'
Угловой
Nihon University - Угловой
90+5'
Nihon University - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Tsukuba FC — Nihon University

Статистика матча

Владение мячом
Tsukuba FC Tsukuba FC
43%
Nihon University Nihon University
57%
Атаки
61
59
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу
