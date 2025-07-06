06.07.2025
Смотреть онлайн Tsukuba FC - Nihon University 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Tsukuba FC — Nihon University . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Tsukuba FC
10'
62'
Завершен
2 : 2
06 июля 2025
Nihon University
45'
90+5'
Tsukuba FC
10'
Nihon University
45'
Счет после первого тайма 1:1
Tsukuba FC
62'
Nihon University
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
6'
Nihon University - Угловой
10'
Tsukuba FC - 1-ый Гол
12'
Nihon University - Угловой
16'
Nihon University - Угловой
40'
Nihon University - Угловой
45'
Nihon University - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
62'
Tsukuba FC - Угловой
62'
Tsukuba FC - 3-ий Гол
82'
Nihon University - Угловой
84'
Nihon University - Угловой
90'
Tsukuba FC - Угловой
90+1'
Nihon University - Угловой
90+5'
Nihon University - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
61
59
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
8
