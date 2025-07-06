06.07.2025
Смотреть онлайн ENEOS Mizushima - Фукуяма Сити 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: ENEOS Mizushima — Фукуяма Сити . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
ENEOS Mizushima
57'
Завершен
1 : 6
06 июля 2025
Фукуяма Сити
9'
19'
44'
45+5'
79'
90+2'
Фукуяма Сити
9'
Фукуяма Сити
19'
Фукуяма Сити
44'
Фукуяма Сити
45+5'
Счет после первого тайма 0:4
ENEOS Mizushima
57'
Фукуяма Сити
79'
Фукуяма Сити
90+2'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
9'
Фукуяма Сити - 1-ый Гол
19'
Фукуяма Сити - 2-ой Гол
21'
Фукуяма Сити - Угловой
32'
Фукуяма Сити - Угловой
44'
Фукуяма Сити - 3-ий Гол
45+5'
Фукуяма Сити - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4
52'
Фукуяма Сити - Угловой
57'
ENEOS Mizushima - 5-ый Гол
59'
Фукуяма Сити - Угловой
60'
Фукуяма Сити - Угловой
79'
Фукуяма Сити - 6-ый Гол
90+2'
Фукуяма Сити - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6
Статистика матча
Владение мячом
36%
64%
Атаки
33
38
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
4
9
