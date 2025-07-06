06.07.2025
Смотреть онлайн Aries Toshima FC - Нанкацу 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Aries Toshima FC — Нанкацу . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 2
06 июля 2025
Нанкацу
49'
57'
Текстовая трансляция
2'
Нанкацу - Угловой
11'
Нанкацу - Угловой
15'
Нанкацу - Угловой
37'
Нанкацу - Угловой
43'
Нанкацу - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
48'
Aries Toshima FC - Угловой
49'
Нанкацу - 1-ый Гол
54'
Нанкацу - Угловой
55'
Нанкацу - Угловой
57'
Нанкацу - Угловой
57'
Нанкацу - 2-ой Гол
59'
Нанкацу - Угловой
62'
Нанкацу - Угловой
66'
Aries Toshima FC - Угловой
77'
Aries Toshima FC - Угловой
78'
Aries Toshima FC - Угловой
88'
Aries Toshima FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,0
Превью матча Aries Toshima FC — Нанкацу
Статистика матча
Атаки
60
54
Угловые
5
10
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу