06.07.2025

Смотреть онлайн Fujieda City Hall FC - Исе-Шима 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Fujieda City Hall FCИсе-Шима . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Fujieda City Hall FC
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Исе-Шима
39'
Смотреть онлайн
Исе-Шима icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Fujieda City Hall FC - Угловой
10'
Угловой
Fujieda City Hall FC - Угловой
19'
Угловой
Исе-Шима - Угловой
39'
Исе-Шима - 1-ый Гол
42'
Угловой
Fujieda City Hall FC - Угловой
45+3'
Угловой
Fujieda City Hall FC - Угловой
66'
Угловой
Fujieda City Hall FC - Угловой
90+7'
Угловой
Исе-Шима - Угловой
Превью матча Fujieda City Hall FC — Исе-Шима

Статистика матча

Владение мячом
Fujieda City Hall FC Fujieda City Hall FC
50%
Исе-Шима Исе-Шима
50%
Атаки
77
79
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
1
3
