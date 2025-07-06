06.07.2025
Смотреть онлайн Fujieda City Hall FC - Исе-Шима 06.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Исе-Шима
39'
Текстовая трансляция
3'
Fujieda City Hall FC - Угловой
10'
Fujieda City Hall FC - Угловой
19'
Исе-Шима - Угловой
39'
Исе-Шима - 1-ый Гол
42'
Fujieda City Hall FC - Угловой
45+3'
Fujieda City Hall FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
66'
Fujieda City Hall FC - Угловой
90+7'
Исе-Шима - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2
Превью матча Fujieda City Hall FC — Исе-Шима
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
77
79
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
1
3
