Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн SONIO Takamatsu - Lavenirosso NC 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: SONIO TakamatsuLavenirosso NC . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
SONIO Takamatsu
13'
55'
67'
77'
84'
90'
90+2'
90+5'
Завершен
8 : 0
06 июля 2025
Lavenirosso NC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
SONIO Takamatsu icon
13'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
SONIO Takamatsu icon
55'
SONIO Takamatsu icon
67'
SONIO Takamatsu icon
77'
SONIO Takamatsu icon
84'
SONIO Takamatsu icon
90'
SONIO Takamatsu icon
90+2'
SONIO Takamatsu icon
90+5'
Матч закончился со счётом 8:0 : 1,0
Текстовая трансляция
13'
SONIO Takamatsu - 1-ый Гол
15'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
17'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
39'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
45+4'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
55'
SONIO Takamatsu - 2-ой Гол
67'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
67'
SONIO Takamatsu - 3-ий Гол
77'
SONIO Takamatsu - 4-ый Гол
79'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
84'
SONIO Takamatsu - 5-ый Гол
90'
Угловой
SONIO Takamatsu - Угловой
90'
SONIO Takamatsu - 6-ый Гол
90+2'
SONIO Takamatsu - 7-ый Гол
90+5'
SONIO Takamatsu - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 8:0 : 1,0

Превью матча SONIO Takamatsu — Lavenirosso NC

История последних встреч

SONIO Takamatsu
SONIO Takamatsu
Lavenirosso NC
SONIO Takamatsu
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.09.2025
Lavenirosso NC
Lavenirosso NC
3:2
SONIO Takamatsu
SONIO Takamatsu
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
SONIO Takamatsu SONIO Takamatsu
71%
Lavenirosso NC Lavenirosso NC
29%
Атаки
107
59
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
15
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
Фулхэм Фулхэм
Ливерпуль Ливерпуль
4 Января
18:00
Алавес Алавес
Овьедо Овьедо
4 Января
20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
4 Января
18:00
Майорка Майорка
Хирона Хирона
4 Января
20:30
Верона Верона
Торино Торино
4 Января
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA