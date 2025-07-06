06.07.2025
Смотреть онлайн SONIO Takamatsu - Lavenirosso NC 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: SONIO Takamatsu — Lavenirosso NC . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
SONIO Takamatsu
13'
55'
67'
77'
84'
90'
90+2'
90+5'
Завершен
8 : 0
06 июля 2025
SONIO Takamatsu
13'
SONIO Takamatsu
55'
SONIO Takamatsu
67'
SONIO Takamatsu
77'
SONIO Takamatsu
84'
SONIO Takamatsu
90'
SONIO Takamatsu
90+2'
SONIO Takamatsu
90+5'
Текстовая трансляция
13'
SONIO Takamatsu - 1-ый Гол
15'
SONIO Takamatsu - Угловой
17'
SONIO Takamatsu - Угловой
39'
SONIO Takamatsu - Угловой
45+4'
SONIO Takamatsu - Угловой
55'
SONIO Takamatsu - 2-ой Гол
67'
SONIO Takamatsu - Угловой
67'
SONIO Takamatsu - 3-ий Гол
77'
SONIO Takamatsu - 4-ый Гол
79'
SONIO Takamatsu - Угловой
84'
SONIO Takamatsu - 5-ый Гол
90'
SONIO Takamatsu - Угловой
90'
SONIO Takamatsu - 6-ый Гол
90+2'
SONIO Takamatsu - 7-ый Гол
90+5'
SONIO Takamatsu - 8-ый Гол
Превью матча SONIO Takamatsu — Lavenirosso NC
История последних встреч
SONIO Takamatsu
Lavenirosso NC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.09.2025
Lavenirosso NC
3:2
SONIO Takamatsu
Статистика матча
Владение мячом
71%
29%
Атаки
107
59
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
15
0
