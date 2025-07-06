Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - Shikoku Chuo 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Llamas Kochi FCShikoku Chuo . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Llamas Kochi FC
48'
51'
54'
Завершен
3 : 0
06 июля 2025
Shikoku Chuo
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Llamas Kochi FC icon
48'
Llamas Kochi FC icon
51'
Llamas Kochi FC icon
54'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
35'
Угловой
Shikoku Chuo - Угловой
36'
Угловой
Shikoku Chuo - Угловой
37'
Угловой
Shikoku Chuo - Угловой
45'
Угловой
Shikoku Chuo - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
48'
Llamas Kochi FC - 1-ый Гол
51'
Llamas Kochi FC - 2-ой Гол
54'
Угловой
Llamas Kochi FC - Угловой
54'
Llamas Kochi FC - 3-ий Гол
79'
Угловой
Llamas Kochi FC - Угловой
88'
Угловой
Shikoku Chuo - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Llamas Kochi FC — Shikoku Chuo

История последних встреч

Llamas Kochi FC
Llamas Kochi FC
Shikoku Chuo
Llamas Kochi FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Shikoku Chuo
Shikoku Chuo
0:3
Llamas Kochi FC
Llamas Kochi FC
Обзор

Статистика матча

Атаки
48
55
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
