06.07.2025
Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - Shikoku Chuo 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Llamas Kochi FC — Shikoku Chuo . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Llamas Kochi FC
48'
51'
54'
Завершен
3 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Llamas Kochi FC
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
35'
Shikoku Chuo - Угловой
36'
Shikoku Chuo - Угловой
37'
Shikoku Chuo - Угловой
45'
Shikoku Chuo - Угловой
48'
Llamas Kochi FC - 1-ый Гол
51'
Llamas Kochi FC - 2-ой Гол
54'
Llamas Kochi FC - Угловой
54'
Llamas Kochi FC - 3-ий Гол
79'
Llamas Kochi FC - Угловой
88'
Shikoku Chuo - Угловой
Превью матча Llamas Kochi FC — Shikoku Chuo
История последних встреч
Llamas Kochi FC
Shikoku Chuo
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Shikoku Chuo
0:3
Llamas Kochi FC
Статистика матча
Атаки
48
55
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу