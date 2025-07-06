06.07.2025
Смотреть онлайн KUFC Nankoku - R Velho Takamatsu 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: KUFC Nankoku — R Velho Takamatsu . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
KUFC Nankoku
45'
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
24'
KUFC Nankoku - Угловой
45'
KUFC Nankoku - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
KUFC Nankoku - Угловой
60'
R Velho Takamatsu - Угловой
64'
R Velho Takamatsu - Угловой
75'
R Velho Takamatsu - Угловой
79'
KUFC Nankoku - Угловой
85'
KUFC Nankoku - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча KUFC Nankoku — R Velho Takamatsu
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
66
71
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
2
9
Удары в створ ворот
9
1
Комментарии к матчу