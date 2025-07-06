06.07.2025
Смотреть онлайн Yonago Genki SC - Belugarosso Iwami 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Yonago Genki SC — Belugarosso Iwami . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
10'
Belugarosso Iwami - Угловой
17'
Belugarosso Iwami - Угловой
22'
Yonago Genki SC - Угловой
31'
Belugarosso Iwami - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Belugarosso Iwami - Угловой
80'
Belugarosso Iwami - Угловой
81'
Belugarosso Iwami - Угловой
90+4'
Yonago Genki SC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Yonago Genki SC — Belugarosso Iwami
Статистика матча
Атаки
66
88
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу