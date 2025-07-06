06.07.2025
Смотреть онлайн FC Hakata - Вероскронос Цуно 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: FC Hakata — Вероскронос Цуно . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 5
06 июля 2025
Вероскронос Цуно
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,0
Текстовая трансляция
14'
Вероскронос Цуно - 1-ый Гол
19'
FC Hakata - Угловой
26'
Вероскронос Цуно - 2-ой Гол
38'
Вероскронос Цуно - 3-ий Гол
45+9'
FC Hakata - Угловой
64'
Вероскронос Цуно - Угловой
65'
Вероскронос Цуно - Угловой
69'
Вероскронос Цуно - 4-ый Гол
79'
Вероскронос Цуно - 5-ый Гол
86'
FC Hakata - Угловой
Превью матча FC Hakata — Вероскронос Цуно
Статистика матча
Атаки
60
69
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
3
9
