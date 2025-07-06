06.07.2025
Смотреть онлайн Интернэшнл Пацифик Университет СК - Мицубиши Мизушима 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Интернэшнл Пацифик Университет СК — Мицубиши Мизушима . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
35'
Интернэшнл Пацифик Университет СК - Угловой
45+3'
Интернэшнл Пацифик Университет СК - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Интернэшнл Пацифик Университет СК - Угловой
56'
Интернэшнл Пацифик Университет СК - 1-ый Гол
80'
Интернэшнл Пацифик Университет СК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Интернэшнл Пацифик Университет СК — Мицубиши Мизушима
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
96
76
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу