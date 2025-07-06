06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Rakhine United U21 — Хантарвади Юнайтед U21 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Хантарвади Юнайтед U21
26'
76'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
14'
Хантарвади Юнайтед U21 - Угловой
20'
Rakhine United U21 - Угловой
26'
Хантарвади Юнайтед U21 - 1-ый Гол
31'
Rakhine United U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Rakhine United U21 - Угловой
51'
Rakhine United U21 - Угловой
51'
Rakhine United U21 - 2-ой Гол
58'
Rakhine United U21 - Угловой
61'
Хантарвади Юнайтед U21 - Угловой
66'
Rakhine United U21 - Угловой
76'
Хантарвади Юнайтед U21 - 3-ий Гол
86'
Хантарвади Юнайтед U21 - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
109
89
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
3
4
