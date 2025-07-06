Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Rakhine United U21 - Хантарвади Юнайтед U21 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: Rakhine United U21Хантарвади Юнайтед U21 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
Rakhine United U21
51'
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Хантарвади Юнайтед U21
26'
76'
Хантарвади Юнайтед U21 icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
Rakhine United U21 icon
51'
Хантарвади Юнайтед U21 icon
76'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Хантарвади Юнайтед U21 - Угловой
20'
Угловой
Rakhine United U21 - Угловой
26'
Хантарвади Юнайтед U21 - 1-ый Гол
31'
Угловой
Rakhine United U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Rakhine United U21 - Угловой
51'
Угловой
Rakhine United U21 - Угловой
51'
Rakhine United U21 - 2-ой Гол
58'
Угловой
Rakhine United U21 - Угловой
61'
Угловой
Хантарвади Юнайтед U21 - Угловой
66'
Угловой
Rakhine United U21 - Угловой
76'
Хантарвади Юнайтед U21 - 3-ий Гол
86'
Угловой
Хантарвади Юнайтед U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Rakhine United U21 — Хантарвади Юнайтед U21

Статистика матча

Владение мячом
Rakhine United U21 Rakhine United U21
63%
Хантарвади Юнайтед U21 Хантарвади Юнайтед U21
37%
Атаки
109
89
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
