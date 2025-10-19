Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Мелилла - Атлетико Малагуэно 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 4: МелиллаАтлетико Малагуэно, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alvarez Claro.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Alvarez Claro
Spain Segunda Division RFEF Group 4
Мелилла
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Атлетико Малагуэно
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Мелилла — Атлетико Малагуэно

Команда Мелилла в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-14.

Игры 7 тур
19.10.2025
Мелилла
2:1
Атлетико Малагуэно
Завершен
19.10.2025
Пуенте Генил
1:1
Реал
Завершен
19.10.2025
Альмерия
1:2
Мурсия
Завершен
19.10.2025
Линарес
1:3
Лорка
Завершен
19.10.2025
Рекреативо
1:2
Херес
Завершен
19.10.2025
Д. Минера
1:0
CD Union Malacitano
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA