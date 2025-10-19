Смотреть онлайн Мелилла - Атлетико Малагуэно 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 4: Мелилла — Атлетико Малагуэно, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alvarez Claro.
Превью матча Мелилла — Атлетико Малагуэно
Команда Мелилла в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-14.