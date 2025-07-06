Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Улаанбаатар - Ховд 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МонголияЧемпионат Монголии по футболу: УлаанбаатарХовд . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Улаанбаатар
26'
33'
66'
Завершен
3 : 3
06 июля 2025
Ховд
45+1'
80'
85'
Улаанбаатар icon
26'
Улаанбаатар icon
33'
Ховд icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Улаанбаатар icon
66'
Ховд icon
80'
Ховд icon
85'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
26'
Улаанбаатар - 1-ый Гол
33'
Улаанбаатар - 2-ой Гол
45+1'
Ховд - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
57'
Угловой
Ховд - Угловой
60'
Угловой
Ховд - Угловой
60'
Угловой
Ховд - Угловой
66'
Угловой
Улаанбаатар - Угловой
66'
Угловой
Улаанбаатар - Угловой
66'
Улаанбаатар - 4-ый Гол
75'
Угловой
Ховд - Угловой
76'
Ховд - Незабитый пенальти
76'
Угловой
Ховд - Угловой
80'
Ховд - 5-ый Гол
85'
Ховд - 6-ый Гол
90+2'
Угловой
Улаанбаатар - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Улаанбаатар — Ховд

История последних встреч

Улаанбаатар
Улаанбаатар
Ховд
Улаанбаатар
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Ховд
Ховд
0:4
Улаанбаатар
Улаанбаатар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Улаанбаатар Улаанбаатар
39%
Ховд Ховд
61%
Атаки
92
96
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
4
8
