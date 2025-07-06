06.07.2025
Смотреть онлайн Улаанбаатар - Ховд 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Монголия — Чемпионат Монголии по футболу: Улаанбаатар — Ховд . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Улаанбаатар
26'
33'
66'
Завершен
3 : 3
06 июля 2025
Ховд
45+1'
80'
85'
Улаанбаатар
26'
Улаанбаатар
33'
Ховд
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Улаанбаатар
66'
Ховд
80'
Ховд
85'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
26'
Улаанбаатар - 1-ый Гол
33'
Улаанбаатар - 2-ой Гол
45+1'
Ховд - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
57'
Ховд - Угловой
60'
Ховд - Угловой
60'
Ховд - Угловой
66'
Улаанбаатар - Угловой
66'
Улаанбаатар - Угловой
66'
Улаанбаатар - 4-ый Гол
75'
Ховд - Угловой
76'
Ховд - Незабитый пенальти
76'
Ховд - Угловой
80'
Ховд - 5-ый Гол
85'
Ховд - 6-ый Гол
90+2'
Улаанбаатар - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Улаанбаатар — Ховд
История последних встреч
Улаанбаатар
Ховд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Ховд
0:4
Улаанбаатар
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
92
96
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
4
8
