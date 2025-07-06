06.07.2025
Смотреть онлайн Negeri Sembilan U20 - Kuching City U20 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Малайзия - Кубок президента: Negeri Sembilan U20 — Kuching City U20 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Малайзия - Кубок президента
Negeri Sembilan U20
17'
78'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Kuching City U20
45+2'
Kuching City U20
45+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
10'
Negeri Sembilan U20 - Угловой
11'
Negeri Sembilan U20 - Угловой
17'
Negeri Sembilan U20 - 1-ый Гол
29'
Negeri Sembilan U20 - Угловой
39'
Kuching City U20 - Угловой
39'
Kuching City U20 - Угловой
40'
Kuching City U20 - Угловой
45+1'
Negeri Sembilan U20 - Угловой
45+2'
Kuching City U20 - 2-ой Гол
54'
Negeri Sembilan U20 - Угловой
62'
Negeri Sembilan U20 - Угловой
78'
Negeri Sembilan U20 - 3-ий Гол
Превью матча Negeri Sembilan U20 — Kuching City U20
Статистика матча
Владение мячом
34%
Атаки
88
72
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
7
5
