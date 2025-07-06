Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Negeri Sembilan U20 - Kuching City U20 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияМалайзия - Кубок президента: Negeri Sembilan U20Kuching City U20 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .

МСК
Малайзия - Кубок президента
Negeri Sembilan U20
17'
78'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Kuching City U20
45+2'
Смотреть онлайн
Negeri Sembilan U20 icon
17'
Kuching City U20 icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Negeri Sembilan U20 icon
78'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Negeri Sembilan U20 - Угловой
11'
Угловой
Negeri Sembilan U20 - Угловой
17'
Negeri Sembilan U20 - 1-ый Гол
29'
Угловой
Negeri Sembilan U20 - Угловой
39'
Угловой
Kuching City U20 - Угловой
39'
Угловой
Kuching City U20 - Угловой
40'
Угловой
Kuching City U20 - Угловой
45+1'
Угловой
Negeri Sembilan U20 - Угловой
45+2'
Kuching City U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Negeri Sembilan U20 - Угловой
62'
Угловой
Negeri Sembilan U20 - Угловой
78'
Negeri Sembilan U20 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Negeri Sembilan U20 — Kuching City U20

Статистика матча

Владение мячом
Negeri Sembilan U20 Negeri Sembilan U20
66%
Kuching City U20 Kuching City U20
34%
Атаки
88
72
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
