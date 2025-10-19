Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Хавелсе - Ян Регенсбург 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany 3. Liga: ХавелсеЯн Регенсбург, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eilenriedestadion. Судить этот матч будет Niclas Rose.

МСК, 11 тур, Стадион: Eilenriedestadion
Germany 3. Liga
Хавелсе
16'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Ян Регенсбург
29'
66'
Смотреть онлайн
Хавелсе icon
16'
Ян Регенсбург icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Ян Регенсбург icon
66'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
16'
Хавелсе - 1-ый Гол
29'
Ян Регенсбург - 2-ой Гол
45'
Угловой
Хавелсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
66'
Ян Регенсбург - 3-ий Гол
71'
Угловой
Хавелсе - Угловой
82'
Угловой
Ян Регенсбург - Угловой
86'
Угловой
Хавелсе - Угловой
90+5'
Угловой
Хавелсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Хавелсе — Ян Регенсбург

Хавелсе Хавелсе
17
Германия
John Xaver Posselt
1
Германия
Tom Opitz
33
Германия
Arlind Rexhepi
23
Германия
Robin Müller
39
Германия
Флориан Ридл
22
Германия
Leon Sommer
31
Германия
Jannik Oltrogge
8
Германия
Johann Berger
5
Германия
Dominic Minz
4
Косово
Besfort Kolgeci
6
Германия
Semi Belkahia
Тренер
Германия
Samir Ferchichi
Ян Регенсбург Ян Регенсбург
37
Германия
Leopold Wurm
29
Германия
Адриан Файн
27
Германия
Lucas Hermes
26
Германия
Benedikt Bauer
14
Германия
Робин Цигеле
4
Германия
Felix Strauss
1
Германия
Felix Gebhard
11
Германия
Noel Eichinger
21
Германия
Eric Hottmann
6
Германия
Бенедикт Саллер
22
Германия
Себастьян Столже
Тренер
Германия
Михаэль Виммер

Статистика матча

Владение мячом
Хавелсе Хавелсе
48%
Ян Регенсбург Ян Регенсбург
52%
Атаки
131
112
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Niclas Rose (Германия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Niclas Rose назначал пенальти

Игры 11 тур
19.10.2025
Хавелсе
1:2
Ян Регенсбург
Завершен
19.10.2025
ССВ Ульм
1:2
Энергия Коттбус
Завершен
18.10.2025
Штутгарт II
3:0
Швайнфурт 05
Завершен
18.10.2025
Саарбрюккен
2:4
Верл
Завершен
18.10.2025
Ганза Росток
3:0
Веен
Завершен
17.10.2025
Эрцгебирге Ауэ
0:2
Вальдхоф Мангейм
Завершен
Комментарии к матчу
