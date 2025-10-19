Смотреть онлайн Хавелсе - Ян Регенсбург 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany 3. Liga: Хавелсе — Ян Регенсбург, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eilenriedestadion. Судить этот матч будет Niclas Rose.
Превью матча Хавелсе — Ян Регенсбург
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Niclas Rose (Германия).
За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Niclas Rose назначал пенальти