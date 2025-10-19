Смотреть онлайн Хавелсе - Ян Регенсбург 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany 3. Liga: Хавелсе — Ян Регенсбург, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eilenriedestadion. Судить этот матч будет Niclas Rose.