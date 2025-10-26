Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Лугано II - Биел 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Продвижение: Лугано IIБиел, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tissot Arena.

МСК, 30 тур, Стадион: Tissot Arena
Швейцария - 1-я лига - Продвижение
Лугано II
55'
Отложен
1 : 0
26 октября 2025
Биел
Счет после первого тайма 0:0
Лугано II icon
55'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Лугано II - Угловой
9'
Угловой
Лугано II - Угловой
21'
Угловой
Лугано II - Угловой
22'
Угловой
Лугано II - Угловой
43'
Угловой
Биел - Угловой
45'
Угловой
Лугано II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Биел - Угловой
55'
Лугано II - 1-ый Гол
57'
Угловой
Лугано II - Угловой
60'
Угловой
Биел - Угловой
62'
Угловой
Лугано II - Угловой
67'
Угловой
Биел - Угловой
75'
Угловой
Лугано II - Угловой
76'
Угловой
Лугано II - Угловой
76'
Угловой
Лугано II - Угловой
81'
Угловой
Биел - Угловой
82'
Угловой
Биел - Угловой

Превью матча Лугано II — Биел

Команда Лугано II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-23. Команда Биел, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-19. Команда Лугано II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Биел забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Лугано II Лугано II
47%
Биел Биел
53%
Атаки
89
82
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
5
Игры 30 тур
26.10.2025
Лугано II
1:0
Биел
Отложен
Комментарии к матчу
