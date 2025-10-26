Превью матча Лугано II — Биел

Команда Лугано II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-23. Команда Биел, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-19. Команда Лугано II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Биел забивает 2, пропускает 2.