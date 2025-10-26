Смотреть онлайн Лугано II - Биел 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: Лугано II — Биел, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tissot Arena.
Превью матча Лугано II — Биел
Команда Лугано II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-23. Команда Биел, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-19. Команда Лугано II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Биел забивает 2, пропускает 2.