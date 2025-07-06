06.07.2025
Смотреть онлайн ФК Лаутока - Насину 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Чемпионат Фиджи по футболу: ФК Лаутока — Насину . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
ФК Лаутока
47'
52'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
ФК Лаутока
47'
ФК Лаутока
52'
Матч закончился со счётом 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
11'
ФК Лаутока - Угловой
27'
ФК Лаутока - Угловой
35'
ФК Лаутока - Угловой
37'
ФК Лаутока - Незабитый пенальти
38'
ФК Лаутока - Угловой
45+2'
ФК Лаутока - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
ФК Лаутока - Угловой
47'
ФК Лаутока - 1-ый Гол
52'
ФК Лаутока - 2-ой Гол
60'
ФК Лаутока - Угловой
73'
ФК Лаутока - Угловой
76'
ФК Лаутока - Угловой
78'
Насину - Угловой
80'
ФК Лаутока - Угловой
90+1'
ФК Лаутока - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча ФК Лаутока — Насину
Статистика матча
Угловые
11
1
Комментарии к матчу