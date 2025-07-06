Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн ФК Лаутока - Насину 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФиджиЧемпионат Фиджи по футболу: ФК ЛаутокаНасину . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
ФК Лаутока
47'
52'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Насину
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
ФК Лаутока icon
47'
ФК Лаутока icon
52'
Матч закончился со счётом 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
27'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
35'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
37'
ФК Лаутока - Незабитый пенальти
38'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
45+2'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
47'
ФК Лаутока - 1-ый Гол
52'
ФК Лаутока - 2-ой Гол
60'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
73'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
76'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
78'
Угловой
Насину - Угловой
80'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
90+1'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча ФК Лаутока — Насину

Статистика матча

Угловые
11
1
