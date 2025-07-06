06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Чемпионат Фиджи по футболу: ФК Навуа — ФК Надрога . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
ФК Навуа
25'
43'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
13'
ФК Навуа - Угловой
25'
ФК Навуа - 1-ый Гол
27'
ФК Надрога - Угловой
38'
ФК Надрога - Угловой
43'
ФК Навуа - 2-ой Гол
45+2'
ФК Надрога - Угловой
45+3'
ФК Надрога - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
ФК Надрога - Угловой
48'
ФК Навуа - Угловой
59'
ФК Надрога - Угловой
60'
ФК Навуа - Угловой
78'
ФК Навуа - Угловой
81'
ФК Надрога - Угловой
85'
ФК Навуа - Угловой
89'
ФК Навуа - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
История последних встреч
ФК Навуа
ФК Надрога
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.10.2025
ФК Навуа
5:2
ФК Надрога
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
51
48
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
7
2
