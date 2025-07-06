06.07.2025
Смотреть онлайн ФК Лабаса - Рева 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Чемпионат Фиджи по футболу: ФК Лабаса — Рева . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
10'
ФК Лабаса - Угловой
31'
Рева FC - 1-ый Гол
44'
Рева FC - Угловой
45+4'
ФК Лабаса - Угловой
45+4'
ФК Лабаса - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,3
66'
Рева FC - Угловой
67'
Рева FC - 2-ой Гол
73'
Рева FC - Угловой
85'
Рева FC - Угловой
90+4'
Рева FC - Угловой
90+9'
ФК Лабаса - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,3
