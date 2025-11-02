Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Поланка - ТЙ Старт Брно 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: ПоланкаТЙ Старт Брно, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK SK Polanka.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion FK SK Polanka
Czechia 3. Liga
Поланка
Завершен
0 : 0
02 ноября 2025
ТЙ Старт Брно
Смотреть онлайн
Превью матча Поланка — ТЙ Старт Брно

Команда Поланка в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-19. Команда ТЙ Старт Брно, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-21. Команда Поланка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ТЙ Старт Брно забивает 1, пропускает 2.

Игры 14 тур
09.11.2025
Slavia Prague U20
3:2
Петршин Пльзень
Завершен
09.11.2025
Бенатки-над-Йизероу
2:0
Бысковице
Завершен
09.11.2025
Гостоунь
3:1
FC Silon Taborsko II
Завершен
09.11.2025
Слован Либерец B
1:1
Запы
Завершен
09.11.2025
Градец-Кралове II
3:2
Варнсдорф
Завершен
09.11.2025
Адмира Прага
3:1
Кралув Двур
Завершен
08.11.2025
Арсенал Ческа-Липа
2:0
Теплице II
Завершен
08.11.2025
Баник Мост-Соуш
2:3
Слован Вельвари
Завершен
08.11.2025
Искра Домажлице
5:2
Богемианс 1905 II
Завершен
08.11.2025
Вельке Гамры
-:-
Сокол
Отложен
08.11.2025
ФК Пибрам Б
1:3
Динамо Ческе-Будеёвице II
Завершен
08.11.2025
Млада-Болеслав II
1:1
Йискра
Завершен
08.11.2025
Яблонец II
3:6
Пардубице II
Завершен
08.11.2025
FK Loko Praha
2:0
Виктория Пльзень II
Завершен
08.11.2025
Моторлет
1:4
Кладно
Завершен
07.11.2025
Писек
1:0
Дукла Прага II
Завершен
02.11.2025
Поланка
0:0
ТЙ Старт Брно
Завершен
01.11.2025
Витковице
2:4
ФК Годонин
Завершен
01.11.2025
ФК Всетин
3:1
Хлучин
Завершен
01.11.2025
Апос Бланско
2:0
Тршинец
Завершен
01.11.2025
Тринити Злин Б
1:3
Врчовина
Завершен
Рейтинг UEFA