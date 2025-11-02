Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga : Поланка — ТЙ Старт Брно , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK SK Polanka .

Превью матча Поланка — ТЙ Старт Брно

Команда Поланка в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-19. Команда ТЙ Старт Брно, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-21. Команда Поланка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ТЙ Старт Брно забивает 1, пропускает 2.