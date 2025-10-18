Смотреть онлайн КЕ Европа - Депортиво 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: КЕ Европа — Депортиво, 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nou Sardenya.
Превью матча КЕ Европа — Депортиво
Команда КЕ Европа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-14.