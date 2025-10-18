Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн КЕ Европа - Депортиво 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: КЕ ЕвропаДепортиво, 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nou Sardenya.

МСК, 8 тур, Стадион: Nou Sardenya
Spain Primera Division RFEF Group 2
КЕ Европа
84'
Завершен
1 : 1
18 октября 2025
Депортиво
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
Депортиво icon
53'
КЕ Европа icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,5
Текстовая трансляция
3'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
13'
Угловой
Депортиво - Угловой
20'
Угловой
Депортиво - Угловой
40'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
51'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
53'
Депортиво - 1-ый Гол
60'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
67'
Угловой
Депортиво - Угловой
84'
КЕ Европа - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,5

Превью матча КЕ Европа — Депортиво

Команда КЕ Европа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-14.

Статистика матча

Владение мячом
КЕ Европа КЕ Европа
50%
Депортиво Депортиво
50%
Атаки
106
117
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
12
8
Удары в створ ворот
5
4
Игры 8 тур
19.10.2025
Betis Deportivo
1:0
А. Санлуквуено
Завершен
19.10.2025
Антекуэра
3:1
УД Марбелла
Завершен
19.10.2025
Мурсия
0:2
Ибица
Завершен
19.10.2025
Атлетико М
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
19.10.2025
Химнастик
2:1
СД Таразона
Завершен
18.10.2025
КЕ Европа
1:1
Депортиво
Завершен
18.10.2025
Геркулес
2:1
Вильярреал Б
Завершен
17.10.2025
Картагена
2:0
Альхесирас
Завершен
17.10.2025
Алькоркон
0:3
Сабадель
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Team Falcons Team Falcons
M80 M80
16 Ноября
20:45
Tundra Esports Tundra Esports
OG OG
16 Ноября
20:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Венеция Венеция
16 Ноября
19:30
Барселона Барселона
Баскония Баскония
16 Ноября
21:00
Ле-Ман Ле-Ман
Монако Монако
16 Ноября
21:00
Эсенлер Эрокспор Эсенлер Эрокспор
Фенербахче Фенербахче
16 Ноября
20:30
Азербайджан Азербайджан
Франция Франция
16 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA