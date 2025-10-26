Смотреть онлайн Атлетико М - КЕ Европа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: Атлетико М — КЕ Европа, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Серро дель Эспино.
Превью матча Атлетико М — КЕ Европа
Команда Атлетико М в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-14. Команда КЕ Европа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Атлетико М в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КЕ Европа забивает 2, пропускает 1.