Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико М - КЕ Европа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: Атлетико МКЕ Европа, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Серро дель Эспино.

МСК, 9 тур, Стадион: Серро дель Эспино
Spain Primera Division RFEF Group 2
Атлетико М
38'
61'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
КЕ Европа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Атлетико М icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Атлетико М icon
61'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
17'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
30'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
35'
Угловой
Атлетико М - Угловой
36'
Угловой
Атлетико М - Угловой
38'
Атлетико М - 1-ый Гол
45'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
45'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Атлетико М - Угловой
53'
Угловой
Атлетико М - Угловой
61'
Атлетико М - 2-ой Гол
79'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
90+4'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Атлетико М — КЕ Европа

Команда Атлетико М в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-14. Команда КЕ Европа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Атлетико М в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КЕ Европа забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико М Атлетико М
51%
КЕ Европа КЕ Европа
49%
Атаки
119
96
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
11
14
Удары в створ ворот
5
3
Игры 9 тур
26.10.2025
Атлетико М
2:0
КЕ Европа
Завершен
26.10.2025
Севилья
2:0
Геркулес
Завершен
26.10.2025
УД Марбелла
0:0
Картагена
Завершен
26.10.2025
Депортиво
1:1
Мурсия
Завершен
26.10.2025
Ибица
0:1
Тэруэль
Завершен
26.10.2025
Вильярреал Б
1:1
Антекуэра
Завершен
25.10.2025
А. Санлуквуено
0:2
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
25.10.2025
Сабадель
0:0
Химнастик
Завершен
25.10.2025
Альхесирас
1:0
Алькоркон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
КалПа КалПа
Пеликанс Пеликанс
19 Ноября
19:30
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
ТПС ТПС
КооКоо КооКоо
19 Ноября
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Венеция Венеция
Манреса Манреса
19 Ноября
22:00
КалПа КалПа
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
19 Ноября
19:30
Уникс Уникс
Енисей Красноярск Енисей Красноярск
19 Ноября
19:30
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Палмейрас Палмейрас
19 Ноября
21:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Гамбург Тауэрс Гамбург Тауэрс
19 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA