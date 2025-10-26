Превью матча Атлетико М — КЕ Европа

Команда Атлетико М в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-14. Команда КЕ Европа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Атлетико М в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КЕ Европа забивает 2, пропускает 1.