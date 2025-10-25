Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн А. Санлуквуено - КФ Хувентуд Торремолинос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: А. СанлуквуеноКФ Хувентуд Торремолинос, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Palmar.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio El Palmar
Spain Primera Division RFEF Group 2
А. Санлуквуено
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
КФ Хувентуд Торремолинос
48'
65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
КФ Хувентуд Торремолинос icon
48'
КФ Хувентуд Торремолинос icon
65'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
КФ Хувентуд Торремолинос - Угловой
21'
Угловой
КФ Хувентуд Торремолинос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
КФ Хувентуд Торремолинос - Угловой
48'
КФ Хувентуд Торремолинос - 1-ый Гол
60'
Угловой
А. Санлуквуено - Угловой
65'
КФ Хувентуд Торремолинос - 2-ой Гол
69'
Угловой
А. Санлуквуено - Угловой
72'
Угловой
А. Санлуквуено - Угловой
82'
Угловой
А. Санлуквуено - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча А. Санлуквуено — КФ Хувентуд Торремолинос

Команда А. Санлуквуено в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда КФ Хувентуд Торремолинос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда А. Санлуквуено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Хувентуд Торремолинос забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
А. Санлуквуено А. Санлуквуено
49%
КФ Хувентуд Торремолинос КФ Хувентуд Торремолинос
51%
Атаки
87
72
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
4
7
Игры 9 тур
26.10.2025
Атлетико М
2:0
КЕ Европа
Завершен
26.10.2025
Севилья
2:0
Геркулес
Завершен
26.10.2025
УД Марбелла
0:0
Картагена
Завершен
26.10.2025
Депортиво
1:1
Мурсия
Завершен
26.10.2025
Ибица
0:1
Тэруэль
Завершен
26.10.2025
Вильярреал Б
1:1
Антекуэра
Завершен
25.10.2025
А. Санлуквуено
0:2
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
25.10.2025
Сабадель
0:0
Химнастик
Завершен
25.10.2025
Альхесирас
1:0
Алькоркон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
Валенсия Валенсия
Црвена Звезда Црвена Звезда
21 Ноября
23:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
21 Ноября
21:30
Карпат Карпат
ТПС ТПС
21 Ноября
20:30
Олимпиакос Олимпиакос
Париж Париж
21 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA