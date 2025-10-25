Смотреть онлайн А. Санлуквуено - КФ Хувентуд Торремолинос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: А. Санлуквуено — КФ Хувентуд Торремолинос, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Palmar.
Превью матча А. Санлуквуено — КФ Хувентуд Торремолинос
Команда А. Санлуквуено в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда КФ Хувентуд Торремолинос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда А. Санлуквуено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Хувентуд Торремолинос забивает 1, пропускает 1.